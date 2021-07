Cum decurge un exercitiu tactic al pompierilor de la ISU Dobrogea in cazul declansarii unui dezastru in danele de petrol (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier la iesire din localitatea Movilita, judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa amiaza, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, s a produs un accident rutier la iesire din localitatea Movilita, in urma…

- Accident rutier in localitatea Eforie Nord, judetul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dupa amiaza, in judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si o motocicleta, in localitatea…

- Accident rutier in muncipiul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" intervine la un accident produs intre doua autoturisme, la intersectia strazilor Baba Novac si Frunzelor, din muncipiul Constanta. Conform primelor informatii, in urma impactului a rezultat o victima constienta.…

- Un al doilea eveniment rutier a avut loc astazi pe DN 38, intre Comana si Amzacea. O masina este blocata in sant.In urma cu cateva momente, salvatorii ISU au fost solicitati sa intervina pe DN 38.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs…

- Accident rutier cu victima in ConstantaCadrele medicale au fost solicitate sa intervina in aceasta dupa amiaza in Constanta, la intersectia strazii Frunzelor cu Steagului.Potrvit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", a avut loc un accident rutier intre doua…

- Accident rutier in judetul Constanta.Cadrele medicale au fost solicitate sa intervina astazi, in judetul Constanta.Conform primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", s a produs un accident rutier intre doua autoturisme, la iesire din Valu lui Traian, spre Murfatlar.…

- Accident rutier in Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, 11 mai, in municipiul Constanta. Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre un autoturism si un biciclist, pe bulevardul Tomis. In urma…

- Echipele ISU Dobrogea intervin in municipiul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat, in cursul zilei de astazi, 25 aprilie, sa intervina in Constanta , pe aleea Topolog.Conform primelor informatii, este vorba despre o explozie la un apartament, urmata de un incendiu.…