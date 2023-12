Stiri pe aceeasi tema

- O coaliție formata din 11 organizații de presa a trimis luni, 13 noiembrie, o scrisoare liderilor din Israel și Egipt, solicitand guvernelor acestora sa permita accesul jurnaliștilor internaționali in Fașia Gaza pentru a relata despre razboiul in desfașurare, scrie CNN."Pe masura ce actuala criza intra…

- De la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, mare parte a lumii și-a indreptat atenția spre Orientul Mijlociu. Unii dintre soldații ucraineni aflați in prima linie pe frontul din Ucraina sunt optimisti cu privire la impactul acestui nou razboi asupra Kievului. Altii insa nu sunt. Soldații se tem…

- Sute de persoane au murit și alte sute sunt inca sub daramaturi, in urma unei lovituri, asupra unui spital din Fașia Gaza, unde se aflau atat pacienți, cat și persoane care voiau sa se adaposteasca. Hamas a acuzat Israelul pentru atac, in timp ce Israelul a acuzat o „lansare eșuata” a unei rachete lansate…

- Armata israeliana a negat marți, 17 octombrie, responsabilitatea pentru atacul asupra spitalului baptist Al-Ahli Arabi din Gaza, susținand ca organizația palestiniana Jihadul Islamic a lovit spitalul in timpul unei „lansari eșuate” de racheta. In replica, gruparea a negat acuzațiile Israelului, denunțand…

