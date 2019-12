Stiri pe aceeasi tema

- Perioada Craciunului este extrem de profitabila pentru comercianti si reprezinta un motiv de ingrijorare pentru romani, care nu stiu daca vor avea resursele necesare sa acopere toate cheltuielile. Reveal Marketing Research a realizat in perioada 6-15.12.2019 un studiu pe un esantion reprezentativ…

- Angajatii de la stat vor primi noi zile libere dupa Craciun si Revelion 2020 pe langa liberele prevazute in Codul Muncii. Este vorba despre zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020, transmite Romania TV. Ministrul Muncii Violeta Alexandru a anuntat, la inceputul sedintei de Guvern de vineri, ca…

- ​Salariul mediu net pe care îl câștiga un specialist în resurse umane din România a ajuns la 676 de euro, potrivit datelor eJobs, cu mult sub mediile de pe alte piețe din regiune. Cele mai mari salarii sunt ale angajaților din Estonia, care încaseaza, lunar, puțin peste…

- Reprezentanti a sase state europene, printre care si Romania, s-au reunit miercuri la Paris pentru a evalua aplicarea unor acorduri de cooperare in materie civila, referitoare in primul rand la cuplurile binationale, transmite AFP, potrivit Agerpres.Pentru aceasta prima adunare generala, inspectorii…

- Piața de beneficii extrasalariale din România urmeaza o tendința ascendenta de la an la an, atât prin prisma numarului de beneficii acordate angajaților, cât și datorita bugetelor mai mari pe care angajatorii le aloca propriilor angajați. Într-un context atât de favorabil,…

- ZILE LIBERE 2020. Anul viitor va aduce 15 zile libere, declarate prin legea, pentru angajații din Romania, iar vestea buna este daca doar patru vor pica in weekend, in timp ce celelalte vor fi in timpul saptamanii. In plus, Guvernul poate decide punti cu zilele de weekend, astfel ca numarul liberelor…

- Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in primul trimestru al acestui an, a afirmat Aura Sabadus, expert in domeniul gazelor in cadrul publicatiei de profil ICIS Londra, in cadrul unei conferinte de profil.