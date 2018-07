Stiri pe aceeasi tema

- Doi eroi din satul Cioara, raionul Hancesti, cazuti in Razboiul de la Nistru au fost comemorati de localnicii din satul de bastina. Astazi se fac 26 de ani de cand Sergiu Andreev si Ovidiu Seremet si-au pierdut viata pe platourile de lupta.

- In timp ce Prefectura CJ, Primariile din zonele afectate de inundatii se tin de videoconferinte si dezinformeaza populatia ca nue ste nimic grav, oamenii din zonele afectate sunt al capatul puterilor, luptand cu prapadul. Slanicul si-a depasit iar malurile, in urma ploilor torentiale din ultimele zile,…

- Drumurile din satul Șard, comuna Ighiu, județul Alba, se afla, vineri, sub ape, fiind grav afectate de viituri. De asemenea, zeci de case au fost inundate, iar gradinile oamenilor, acoperite de ape. Localnicii se tem ca le vor fi compromise toate culturile. DJ 107, in Ighiu, este blocat intre Cricau…

- Exista un sat in Romania unde toti locuitorii sunt evazionisti cu acte in regula, de la care statul are de recuperat zeci de milioane de lei. Bani pe care bugetul nu-i va afla niciodata, pentru ca au fost...

- De jumatate de secol, localnicii unui sat din judetul Neamt platesc taxele si isi fac actele de identitate... in Harghita. Totul din cauza regionalizarii din anii \'60, care a redesenat granitele judetelor din zona, iar localnicii, majoritatea etnici maghiari, au preferat sa-si faca acte pe alte adrese,…

- Ministrul Economiei Chiril Gaburici a facut o vizita in satul sau de bastina, Loganesti, din raionul Hincesti. El a discutat cu localnicii despre problemele cu care se confrunta. Consatenii l-au intimpinat cu aplauze. Localnicii s-au aratat multumiti de faptul ca in sat sint reabilitate drumurile: "Acest…

- Surprizele au curs marți garla in satele Zberoaia si Balauresti din raionul Nisporeni, unde a fost sarbatorit hramul. Localnicii au asistat la concerte de exceptie cu participarea renumitor artiști din tara.

- Pereti jerpeliti, tehnica veche, fara apa la robinet, incalzire si sistem de canalizare. In astfel de conditii gatesc bucataresele la cantina sociala din satul Raspopeni, Soldanesti. Cantina, care activeaza doar iarna, risca sa nu-si mai deschida usile in acest an.