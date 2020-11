Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pompierii din Giurgiu au avut, luni, o misiune de salvare a unui caine, in localitatea Mihai Voda. Slash, un Saint-Bernard nevazator, a cazut in apa unui lac de agrement, cel mai probabil dupa ce nu si-a dat seama ca se afla pe malul…

- Intervenție de salvare inedita in Giurgiu, unde pompierii au reușit sa scoata din apa un caine Saint Bernard nevazator. Animalul s-a ghidat dupa vocea salvatorilor și a reușit sa se intoarca la stapanul sau.Pompierii giurgiuveni l-au intalnit, luni, pe Slash, un Saint-Bernard nevazator, care din cauza…

- Doi caței cazuți intr-o fantana adanca de 8 metri, in Copșa Mica, județul Sibiu, au fost salvați, marți, de pompieri. Pompierii au fost anunțați prin apel pe numarul de urgența 112 cu privire la faptul ca doi pui de cațel au cazut intr-o fantana adanca de aproximativ 8 metri, din curtea unei gospodarii…

- Un caine care a cazut intr-o fantana din localitatea Dealu, județul Giurgiu, a fost salvat, miercuri, de pompieri, care l-au resuscitat timp de 30 de minute, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Giurgiu, pompierii au intervenit miercuri dupa-amiaza in localitatea Dealu, unde un caine a cazut intr-o…

- Misiune indeplinita! Am mai salvat o viața! Un apel la numarul unic de urgența 112, primit astazi, 23 septembrie, in jurul orei 16:10, solicita ajutorul pompierilor pentru salvarea unui caine cazut intr-un puț cu adancime de 27 m. Imediat, a fost trimis la locul indicat un echipaj din cadrul Detașamentului…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru degajarea ununi animal bovina ramas blocat pe linia CFR.Prin apel la 112, in jurul orei 17:05, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru degajarea ununi animal bovina ramas blocat pe linia CFR, in municipiul Piatra Neamt zona PECO Piata Mare .La…

- Tanara s-a rasturnat cu masina in afara partii carosabile si a fost proiectata la 15 m in afara masinii. Salvatorii au gasit-o in stare de inconstienta. "Prin 112 am fost anuntati de un participant la trafic ca pe A1, la kilometrul 32, in dreptul localitatii Bolintin Vale, pe sensul de mers…

- Pompierii au intervenit cu o autospeciala SMURD, ca urmare a unui accident rutier produs pe strada Vâlcele din municipiul Dej. Salvatorii au gasit doua autoturisme avariate, dintre care unul era rasturnat pe plafon,…