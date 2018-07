Stiri pe aceeasi tema

- Situatie dramatica în Thailanda. Un grup de copii cu vârste între 11 si 16 ani este blocat într-o pestera de 10 zile. Armata a ajuns la ei, dar nu poate sa îi salveze.

- Israelul a desfasurat trupe suplimentare de-a lungul granitei cu Siria pe Platoul Golan, a anuntat armata israeliana in contextul in care reluarea luptelor in sudul Siriei a cauzat stramutarea a zeci de mii de oameni, relateaza dpa.Trupele au fost desfasurate "in cadrul eforturilor armatei…

- Sute de politisti si militari austrieci participa marti la un exercitiu ce prevede respingerea unor mari grupuri de migranti la granita cu Slovenia, in contextul presiunilor facute de guvernul de la Viena in favoarea unor politici europene mai dure impotriva migratiei, transmite dpa, informeaza Agerpres.'Un…

- Navele de razboi ale armatei lui Ioan de Hunedoara, viclenia lui Vlad Tepes si impresionanta armata de mercenari a lui Matia Corvin au tinut decenii intregi la distanta dusmanii tinuturilor locuite de stramosii nostri.

- Programul "Descopera Uniunea". Cum te inscrii Peste 15 mii de tineri europeni, inclusiv români, care au împlinit 18 ani pot calatori gratuit cu trenul în Uniunea Europeana, în aceasta vara, daca se înscriu într-un program lansat de Comisia Europeana. Programul…

- Cumparam tehnica militara de miliarde de dolari de peste hotare, în timp ce fabricile noastre de armament, cândva un etalon în sud-estul Europei, au fost lasate sa-si dea duhul.

- Desi Jean-Claude Juncker, șeful Uniunii Europene, a negat tot timpul ca ar dori contopirea statelor in proiectul mult promovat de Macron si anume Statele Unite ale Europei, deputatul britanic Mike Hookem sustine cu totul altceva.

- „Roman de-al nostru, din Viena“. Așa il descriu mulți oameni din piața asigurarilor pe Dan Gataianțu, de anul trecut Chief Financial Officer și membru al Directoratului in cadrul Asirom Vienna Insurance Group (VIG). Crescut și format la Viena, unul dintre cele mai importante centre financiare ale Europei,…