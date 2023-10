Stiri pe aceeasi tema

- Brigazile Hamas au dat atacul in Israel chiar in ziua Sabatului evreiesc, o zi de relaxare pentru toți evreii. In jurul orei locale 06:30, rachetele au inceput sa zboare, informeaza BBC.Rachetele Hamas sunt destul de rudimentare și nu reușesc de multe ori sa treaca de Iron Dome, dar mii de rachete…

- Parea o evidența absoluta ca toate țarile lumii, toate guvernele responsabile, aveau sa transmita imediat o condamnare fara echivoc, clara, ferma și care sa marcheze ceea ce se credea ca va fi constituirea frontului global impotriva terorismului.

- Mulți israelieni dormeau cand a inceput. Sambata era Sabatul evreiesc și, de asemenea, o zi de sarbatoare sfanta, ceea ce inseamna ca familiile planuiau sa petreaca timp impreuna acasa sau la sinagoga, iar prietenii sa se intalneasca. Insa in zorii zilei, o ploaie de rachete a semnalat inceputul unui…

- Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat ca atacul gruparii palestiniene islamiste Hamas asupra Israelului a fost un atac terorist nediscriminatoriu, relateaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania.Antony Blinken a facut declaratiile in cadrul unui interviu acordat CNN. "Atacul…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a discutat sambata cu omologul sau egiptean, Sameh Shoukry, in speranta ca Egiptul, un intermediar cheie intre Israel si Hamas, va contribui la oprirea ofensivei miscarii islamiste palestiniene, potrivit Departamentului de Stat, scrie AFP, preluata de Agerpres.

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a lansat sambata, 7 octombrie, un atac fara precedent asupra Israelului, tragand mii de rachete din Fașia Gaza in Israel, in timp ce zeci de luptatori s-au infiltrat.

- Ambasada Israelului in Romania ofera detalii crancene despre atacuri: 'Unele filmari sunt atat de tulburatoare incat nici nu pot fi difuzate'Ambasada Israelului in Romania a transmis noi mesaje pe pagina de Facebook, in care reitereaza ideea ca statul este in razboi. Oficialii ambasadei vorbesc despre…

- Legitimat la Hapoel Beer Sheva, mijlocașul Antonio Sefer (23 de ani) este afectat puternic de situația din Israel, unde organizația palestiniana Hamas a lansat un atac militar, lansand peste 5.000 de rachete la primele ore ale dimineții. Jucatorii straini din Israel au primit interdicție din partea…