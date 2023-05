Stiri pe aceeasi tema

- ANPC anunta ca a sanctionat 11 banci cu 550.000 de lei, adica aproape 10.000 de euro de banca, pentru practici comerciale inselatoare cu privire la modul de calcul al ratelor. Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a identificat practici comerciale inselatoare cu privire la modul…

- Piata de capital din Romania a crescut cu 3,8% in primul trimestru luand in calcul indicele BET-TR, care include si dividendele, insa aceasta evolutie a avut loc pe fondul unei lichiditati in scadere, potrivit unui comunicat al Bursei de la Bucuresti.Potrivit sursei citate, se observa astfel o temperare…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat in cadrul Conferintei ”De la economie de razboi la un nou model economic”, organizata la Universitatea din Craiova, ca modelul economic actual al Romaniei nu mai corespunde vremurilor pe care le traim si paradoxal, dupa aderarea la UE si desi…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca Romania beneficiaza de importante avantaje competitive si ca acestea pot fi valorificate mai bine prin utilizarea eficienta a fondurilor europene.Seful statului a transmis, miercuri, un mesaj in cadrul evenimentului "110 ani de excelenta academica", organizat…

- Academia de Studii Economice din București (ASE) impreuna cu Universitatea de Economie din Bratislava (EUBA) și Universitatea de Economie din Varna (UEV) deschid oficial inscrierea pentru primul Certificat de Executive Education Business Development & Leadership intr-un context internațional, destinat…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a dat amenzi de peste o jumatate de milion de lei operatorilor economici din pietele Domenii si 16 Februarie din Bucuresti, fiind gasite mai multe nereguli, printre care produse expirate si mizerie. Echipele de control au inchis 12 firme…

- Fiecare familie din Romania are in spate o datorie publica de 24.000 de euro, de 100 de ori mai mult decat in 1995, potrivit calculelor lui Cristian Paun, profesor universitar la Academia de Studii Economice (ASE) Bucuresti. Fiecare familie din Romania are in spate o datorie publica de 24.000 de…