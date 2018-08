Stiri pe aceeasi tema

- Specialisti CBRN (Chemical, biological, radiological and nuclear defense) contactati de “Adevarul ” au declarat ca, cel mai probabil, Jandarmeria a folosit pentru dispersarea mitingului diasporei substante lacrimogene in exces. Tocmai din aceasta cauza, cei care au fost expusi direct gazelor vor simti…

- Peste 60 de participanti la proteste s-au prezentat, inca de la inceputul saptamanii, la spital, ei fiind ingrijorati de efectele pe care le-ar putea avea gazele lacrimogene. Acestia au prezentat simptome de tuse seaca sau iritatii la ochi, insa medicii spun ca starea lor este stabila.

- Noaptea de 10/11 august 2018. Putin dupa ora 23.00, Jandarmeria primeste ordin sa evacueze Piata Victoriei, unde erau zeci de mii de oameni. Jandarmii au pus tunurile cu apa pe oameni si au aruncat sute de grenade lacrimogene. Sa zicem ca pana...

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Romane, Sebastian Cucos, “pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul diasporei din Piata Victoriei”. Uniunea condamna faptul ca, in timpul manifestatiei, oameni nevinovati au fost prinsi in conflictul dintre jandarmi…

- Jandarmeria a luat decizia de a folosi tunul cu apa pentru a dispersa protestatarii violenti din Piata Victoriei. Decizia a fost luata dupa ora 20.00, pe fondul fortarii cordonului de catre unii protestatari.

- Romani din țara și din diaspora s-au adunat vineri in Capitala. In jur de 1500 de persoane manifestau la ora 17.00, in Piata Victoriei, la Mitingul Diasporei. Dupa ce manifestantii au incercat sa forteze intrarea in Guvern, jandarmii au intervenit in forta, folosind și gaze lacrimogene. Cel putin…

- Cateva mii de persoane protesteaza in Piața Victoriei la Mitingul Diasporei, dupa cateva ore de protest avand loc și primele incidente. Manifestanții au incercat sa rupa cordonul din fața sediului Guvernului, moment in care forțele de ordine au folosit gaze ...

- Cateva mii de persoane au manifestat in Piata Victoriei din Capitala, miercuri seara, fata de adoptarea de catre Camera Deputatilor a modificarilor la Codul Penal. Protestul a fost anuntat pe Facebook de mai multe comunitati, printre care Coruptia Ucide.