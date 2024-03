Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Ștefan-Radu Oprea, ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului, a avut o intrevedere cu Andreea Negru, președintele Patronatului European al Femeilor de Afaceri (PEFA), care a fost insoțita de o delegație formata din femei antreprenor. In timpul discuției,…

- Ziua Internaționala a Femeii. Șase din zece fete au incercat diete extreme sau periculoase pentru a crește sau a scadea in greutate. Asta din cauza presiunilor pe care le resimt din pricina imaginilor promovate in media, inclusiv pe rețelele de socializare, arata cel mai recent sondaj realizat de World…

- Numai cine nu sufera de migrene nu știe cat de epuizante pot fi și cat de mult pot interfera cu viața de zi cu zi, scazandu-i semnificativ calitatea, potrivit Hotnews. O migrena este mult mai mult decat o durere puternica de cap. Durerea de cap de tip migrenos – o tulburare neurologica in esența – poate…

- Folosite in catitati mari, urzicile duc la marirea coagulabilitatii sangelui. De asemenea, urzicile sunt contraindicate persoanelor care au hipertensiune arteriala, aterioscleroza, polipi, adenom testicular, la hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. La varstnici, poate agrava tromboflebita.In…

- „Anchetatorii le-au spus avocatilor si mamei lui Aleksei (Navalnii – nr.) ca nu vor restitui corpul sau, care va fi supus unei asa-numite „expertize chimice” timp de 14 zile”, a transmis pe X purtatoarea de cuvant a liderului opozitiei, Kira Iarmis. Rudele lui Navalnii nu au avut acces la corpul sau…

- Doi cetateni ucraineni au sunat la 112 si au anuntat ca s-au ratacit in Munții Maramuresului dupa ce au trecut granita. Deși au fost localizați, recuperarea lor va fi anevoioasa, din cauza ca zapada atinge un metru si jumatate in zona, scrie News.ro. ”Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in…

- Facebook, Instagram, TikTok. Utilizarea rețelelor de socializare de catre copii și adolescenți. Psihologii au explicat pentru „Adevarul“ cat de mare este pericolul la care se expun tinerii care stau ore intregi pe rețelele sociale.

- Organizatorii unui ultramaraton din 2021, din nord-vestul Chinei, in timpul caruia 21 de concurenti au murit din cauza conditiilor meteo extreme, au fost condamnati la inchisoare pentru rolul pe care l-au avut in tragedie, a anuntat presa de stat, potrivit AFP, preluata de News.ro.