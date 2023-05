Stiri pe aceeasi tema

- Sefa guvernului italian Giorgia Meloni ''este incapabila sa rezolve problemele privind migratia'', a afirmat joi ministrul de interne al Frantei, Gerald Darmanin, informeaza AFP, conform Agerpres."Meloni este ca (lidera extremei drepte in Franta, Marine) Le Pen, ea a fost aleasa pentru (sloganul)…

- O bomba cu benzina a cuprins un grup de ofițeri de poliție la o manifestație violenta cu ocazia Zilei de 1 Mai, la Paris, luni (1 mai), cu un videoclip pe rețelele de socializare care arata un ofițer cazand la pamant in timp ce alții se grabeau sa-l ajute, potrivit Reuters. Oficialii au spus ca un ofițer…

- Doua persoane fara adapost, un barbat si o femeie, au murit in noaptea de miercuri spre joi dupa ce au fost lovite de o garnitura de metrou la Paris, informeaza pompierii, compania de transport public din capitala Frantei (RATP) si surse apropiate de dosar, relateaza AFP. In jurul orei locale 00:45…

- Guvernul francez are un dialog in desfașurare cu sindicatele cu privire la planurile de schimbare a sistemului de pensii și de creștere a varstei de pensionare, a declarat președintele Emmanuel Macron joi (30 martie), in timp ce se confrunta cu proteste ample impotriva reformei planificate. „Exista…

- Protestele de la Nantes din Franța au fost din nou marcate de momente de tensiune marți, 28 martie, chiar daca situația este relativ calma, comparativ cu mobilizarile anterioare. Dupa ce au aprins mai multe obiecte, manifestanții au atacat fațada secției de poliție Olivier de Clisson, a informat Le…

- Trei caini au murit otraviti la finala campionatului Frantei de canicross, in localitatea Vauvert din departamentul Gard, otrava fiind ascunsa in chiftele oferite animalelor, relateaza Le Figaro. Cei trei caini au murit la 15 minute dupa ce au mancat o chiftea, in ciuda interventiei veterinarului. Al…

- Reims este neinvinsa de 18 etape, dintre care 16 de cand a fost preluata de William Still, antrenor fara licența PRO, din cauza caruia clubul trebuie sa plateasca amenda. Reims e revelația acestui sezon din Ligue 1. Echipa pregatita de Willam Still a urcat din zona retrogradarii, unde se gasea la mijlocul…

- Ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, a avut o teleconferinta cu colegii sai din 15 state europene, pentru a-i informa asupra schimbarii strategiei militare a Frantei in Africa, ceea ce se va traduce mai ales intr-o repliere partiala de acolo a efectivelor militare pentru a preveni accentuarea…