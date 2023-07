„Reziliența” este unul dintre cuvintele la moda ale anului. Este folosit pe scara larga pentru a descrie economia SUA, care continua sa evite recesiunea și sa stimuleze creșterea globala, in ciuda celor mai puternice creșteri ale ratelor dobanzilor din ultimele decenii. Insa in lumea in curs de dezvoltare se desfașoara o poveste mai surprinzatoare. Dintre […] The post Cum au ajuns “țarile emergente” sa umileasca Occidentul first appeared on Ziarul National .