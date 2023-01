Stiri pe aceeasi tema

- Andrew și Tristan Tate se afla in aceste momente in fața judecatorilor de la Curtea de Apel București, unde așteapta sa afle daca vor ramane sau nu in arest. Cei doi au incercat sa convinga instanța sa le accepte contestația cu motive precum faptul ca ar avea copii, care au nevoie de ei in libertate.

- Condamnat la aproape 23 de ani de pușcarie pentru ca a ucis un polițist care incerca sa il traga pe dreapta, criminalul Abdullah Ataș, alias „Sultanul veiozelor”, apeleaza la niște manevre incredibile, ca sa fuga din Romania.

- „Cartița” din Poliția Romana a lui Victoraș Micula, care ii oferea informații clasificate furate din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne, a declanșat un cutremur la tribunal, dupa ce a contestat mdul in care au fost efectuate interceptarile in dosarul in care este acuzata ca a spionat-o pe…

- Nevasta lui Adrian „Beleaua” Corduneanu și cumnata Alina Filip și-au dat intalnire la tribunal, pe 10 ianuarie 2023, intr-un dosar in care aceasta din urma susține ca a fost batuta, in public.

- Victoraș Micula, care era obișnuit sa dirijeze Poliția Romana dupa bunul plac, in condițiile in care polițiștii dansau dupa cum le canta el, este șocat de atitudinea magistraților, care nu percuteaza la comenzi.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, un martor a oferit detalii cutremuratoare despre moartea lui Calin Doboș. Bogdan a vazut cum s-a produs accidentul și a dezvaluit daca medicul conducea sau nu cu viteza. Cum s-a produs tragedia care a șocat lumea showbiz-ului romanesc.

- Polițiștii antidrog din Capitala care au destructurat gruparea de traficanți din care facea partea și modelul Suhaib Mehah au facut o descoperire uluitoare in momentul in care au stabilit cine era, de fapt, proprietarul celei mai mari culturi de cannabis descoperite, vreodata, in Romania.