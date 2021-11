Stiri pe aceeasi tema

- „Wonder of the Seas”, cel mai nou și mai mare vas de croaziera din lume, a carui construcție a durat doi ani, a parasit vineri seara șantierul din portul francez Saint Nazaire, indreptandu-se catre Marsilia, unde va avea parte de finisajele finale, relateaza Euronews.

- Primul Mare Premiu de Formula 1 gazduit de orasul american Miami (Florida) va avea loc intre 6 si 8 mai 2022, au anuntat joi organizatorii intr-un comunicat, citat de AFP. "Constructia circuitului inainteaza conform asteptarilor iar acum, cand data noastra a fost confirmata de Formula 1, vom putea…

- Oficialii din cadrul Serviciului american de pescuit și viața salbatica din Louisiana au capturat recent un aligator în jurul cartierului Avery Estates, nu departe de locul unde Timothy Satterlee Sr., în vârsta de 71 de ani, a disparut pe 30 august. Aligatorul de 3,7 metri lungime…

- Donald Trump ramane in centrul atentiei, chiar ca nu mai este cel mai puternic om din lume. Entuziasmul pentru ring reiese din trecutul sau din World Wrestling Entertainment. Invins in ultimele alegeri pentru Casa Alba de Joe Biden, Trump se va intoarce sambata pe ecranele americane in calitate de comentator…

- Familiile victimelor zborului MH17 au cerut luni sa se faca dreptate celor 298 de pasageri ai Boeingului 777, doborat in estul Ucrainei, la procesul in care sunt judecati in contumacie patru gradati prorusi, acuzati de parchetul olandez de crima, relateaza Euronews. O echipa internationala…

- O masina Tesla aflata pe pilot automat a lovit o mașina de poliție staționata pe marginea drumului. Incidentul a avut loc in Statele Unite, in orasul Orlando din Florida, unde polițistul oprise pentru a-l ajuta pe un șofer caruia i se defectase autoturismul, informeaza Digi24 . Ofițerul de poliție…

- Statele Unite au raportat, marți, peste 1000 de decese din cauza Covid-19, adica in jur de 42 de pe ora, conform unui bilanț Reuters . Numarul mare de decese vine in situația in care varianta Delta face ravagii in parți ale țarii cu rate mici ale vaccinarii. In ultima luna, numarul deceselor de Covid…