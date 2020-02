Prințul Harry și Meghan Markle au pus ochii pe o vila de 7 milioane dolari, in Malibu. Cei doi vor sa se mute in California pentru a fi mai aproape de mama ducesei, Doria Ragland. In prezent, ei locuiesc in Canada. Potrivit Daily Mail , cuplul și-ar dori sa se mute intr-o casa spectaculoasa, deținuta in prezent de starul Baywatch David Chravet și soția acestuia, Brooke Burke. Vila are nu mai puțin de opt dormitoare, 10 bai, o sala de cinema, garaj pentru patru mașini, o piscina și un teren de tenis. Citește și: Meghan Markle, furioasa ca nu mai poate folosi cuvantul „royal” in brandul sau Daca…