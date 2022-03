Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Ceceniei, Ramzan Kadîrov, deține o vila de lux în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Proprietatea este situata pe celebra insula sub forma de palmier, la numarul 21 și face parte din Zabeel Saray Royal Residences de cinci stele din Palm Jumeirah, scrie Realitatea.md. Costul…

- Seful Republicii Cecene, Ramzan Kadirov, a vizitat Emiratele Arabe Unite doar de 14 ori in 2021-2022. Cel putin de atatea ori, potrivit radarului public online, avionul privat al lui Ramzan Kadirov a aterizat in Emiratele Arabe Unite. Luxosul Airbus A319, in valoare de aproape 80 de milioane de dolari,…

- Presedintele american Joe Biden va vizita azi orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba. Venind de la Bruxelles dupa un maraton de summit-uri, presedintele Statelor Unite…

- Liderul republicii autonome ruse Cecenia, Ramzan Kadirov, a afirmat joi ca fortele sale au cucerit primaria orasului Mariupol, mare oras din sud-estul Ucrainei aflat sub asediul armatei ruse, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul cecen Ramzan Kadyrov, aliat de nadejde al presedintelui rus Vladimir Putin, a scris pe contul sau de Telegram ca a trimis o mie de voluntari in Ucraina. Ei sunt conduși de unul dintre apropiații sai, Apti Alaudinov, și sunt „in drum pentru a participa la operațiunea speciala pentru denazificarea…

- Liderul republicii Cecenia, Ramzan Kadirov, l-a sfatuit pe Elon Musk „sa nu se puna cu Putin”, dupa ce patronul Tesla l-a provocat pe liderul de la Kremlin la o lupta corp la corp, cu miza Ucraina. „Elon Musk, nu te-aș sfatui sa concurezi cu Putin. Sunteți categorii de greutate prea diferite”, a scris…

- Ramzan Kadyrov, unul dintre liderii Ceceniei, a facut cateva alegeri legate de moda, surprinzatoare in timpul unui discurs de saptamana trecuta. Ramzan Kadyrov, șeful republicii ruse Cecenia, a ținut saptamana trecuta un discurs in care a cerut președintelui ucrainean Volodimir Zelenski sa-l sune pe…

- Liderul cecen Ramzan Kadarov a anunțat marți anunța primele victime in randul soldaților sai in razboiul dus impotriva Ucrainei: doi morți și șase raniți grav, potrivit publicației ruse RBC. „Apropo, despre victime. Din pacate, exista deja pierderi printre nativii Republicii Cecene. Doi au murit”, a…