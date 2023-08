Stiri pe aceeasi tema

- Pereți scorojiți, plini de mucegai și mobilier vechi care sta sa cada. Un adevarat focar de infecții. Așa arata vestiarul medicilor și al asistentelor din spitalul in care a murit Alexandra, tanara gravida din Botoșani, potrivit imaginilor filmate in exclusivitate de Digi24.

- Pentru a șasea zi consecutiv, oamenii au ieșit in strada, joi seara, la Botoșani, in semn de protest fața de cazul Alexandrei, tanara de 25 de ani care a murit in maternitate. Oamenii cer masuri concrete și vorbesc despre propriile probleme pe care le-au intampinat la spital. Libertatea va prezinta…

- Fratele Alexandrei, gravida care a murit in Spitalul din Botoșani, a declarat la Digi24 ca singura care a incercat sa o ajute pe sora lui a fost o asistenta care s-a dus dupa o doctorița, dar ca aceasta a dat-o afara din cabinet. Barbatul a spus ca va da in judecata spitalul și medicii care nu au ajutat-o…

- Nimeni n-a intervenit timp de 7 ore. Alexandra, tanara de 25 de ani care a decedat, vineri dimineata, in Maternitatea din Botosani nu a beneficiat, vreme de aproape sapte ore, de ingrijiri medicale.

- Moartea neașteptata a Alexandrei, mama a trei copii, la Spitalul de Urgența „Mavromati” din Botoșani, arata deficiențele majore din sistemul medical romanesc. Autoritațile statului nu au reacționat la protestele repetate ale angajaților din spital, dupa cum nici apelul disperat al Alexandrei nu a fost…