Anul acesta, la un an de la cununia civila, Catalina Ponor și Bogdan Jianu s-au casatorit și religios intr-o ceremonie spectaculoasa. Fosta gimnasta de performanța și actorul au avut parte de o nunta ca in povești, in care Catalina a sosit la biserica intr-o eleganta caleașca, in timp ce Bogdan Jianu și-a facut o intrare demna de filme, calare pe un cal. In urma cu puțin timp, chiar fosta sportiva a facut publice verighetele pe care le-au ales pentru a le purta toata viața. Iata cum arata bijuteriile!