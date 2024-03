Credeați ca am scapat? Nici vorba! Escrocul care promitea cate 20000 de euro fiecarui roman care voteaza PPDD se intoarce in politica. Pe o platforma politica noua. Ceva legat de digital, fiindca termenul e foarte la moda. Pe cine vrea sa mai fraiereasca acest baiat descurcareț? Este, probabil, cea mai comica știre din lumea politicului romanesc. Intr-o era a confuziei, in care politica și tehnologia se intrepatrund in moduri surprinzatoare, intrarea lui Dan Diaconescu in cursa pentru alegerile europarlamentare din 2024, sub umbrela partidului Alianța Romanilor Digitali, arunca o lumina neașteptata…