Cum arăta Teo Trandafir la 20 de ani. Imagini rare cu vedeta Kanal D Cum arata Teo Trandafir la 20 de ani. Pe Teo Trandafir o știm deja de mai bine de doua decenii. Și-a facut debutul in televiziune in urma cu ani buni și a reușit sa ramana una dintre vedetele preferate ale publicului din Romania. Vedeta povestea insa acum ceva timp ca viața ei nu este atat de frumoasa pe cat pare de la distanța. Are frustrari, neimpliniri și ar vrea sa schimbe multe lucruri și spera ca va și reuși acest lucru. Cum arata Teo Trandafir la 20 de ani. Imagini rare cu vedeta Kanal D „Am o viața plina de frustrari, plina de neimpliniri, ca toata lumea. Sfaturile, daca ar fi sa le dau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Hrebenciuc, imagini rare, dupa ce a fost eliberat din inchisoare. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt mereu pe faza și l-au surprins pe fostul politician in timp ce se bucura de viața și de libertate, la una dintre terasele unui local de fițe din Capitala.…

- Denisa Despa este una dintre cele mai indragite vedete din Romania, care a atras mulți fani prin aparițiile sale la TV. Pentru ca a disparut o perioada din lumina reflectoarelor, Denisa Despa a revenit cu detalii picante din viața ei, dar a și vorbit despre existența unei relații amoroase, in exclusivitate…

- Maria Constantin a dezvaluit detalii despre cele mai grele clipe prin care a trecut pana la 35 de ani. Vedeta a fost nevoita sa renunțe la fiul sau. Baiatul a ramas sa locuiasca alaturi de tatal lui, primul soț al interpretei. „Eu trebuia sa merg sa fac bani cumva, ca nu aveam o situație financiara…

- Mihaela Radulescu nu are de gand sa se retraga din televiziune prea curand, insa iși dorește sa iși protejeze mai mult viața privata. Diva de la Monaco nu mai are nevoie de publicitate și iși dorește sa traiasca fiecare moment așa cum simte.Dupa un mesaj postat pe contul de Instagram, mulți au crezut…

- De ziua Republicii Moldova, Dan Negru, vedeta Kanal D, comenteaza cu amar destinul ținutului de dincolo de Prut. „E ziua naționala a Moldovei dar n-o sa vedeți niciunde știrea in Romania. Lucrez la aceeași televiziune in Chișinau de vreo 15 ani. Cu cațiva ani in urma o companie media multinaționala…

- Alexandra Ungureanu are un nou iubit. Artista se numara printre vedetele extrem de rezervate cu privire la viata privata. A marturisit adesea ca nu are iubit pentru ca are ghinion in dragoste.Alexandra Ungureanu are un nou iubit. Este una dintre cele mai voci din Romania, motiv pentru care se bucura…

- Teo Trandafir, care revine la Kanal D dupa trei luni de concediu, a povestit intr-un interviu pentru cancan.ro cum a reușit ea sa faca audiența. Lucreaza de ani de zile in televiziune, e una dintre cele mai indragite prezentatoare. Vedeta a adus in emisiunile ei de-a lungul anilor diferite celebritați…

- Anamara Ferentz și Supai, iubitul american, traiesc de mai bine de un an o frumoasa poveste de dragoste. Cei doi locuiesc la ferma barbatului, in Oregon, alaturi de cei 7 acopii ai acestuia. Recent, vedeta și-a surprins fani cu imagini alaturi de trei dintre copiii iubitului ei. Aceștia au decis sa…