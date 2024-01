Stiri pe aceeasi tema

- Giulia Anghelescu se poate considera o soție fericita. Gesturile mici din casnicie conteaza foarte mult, iar vedeta a avut parte de o surpriza din partea soțului ei, Vlad Huidu. Cantareața a povestit totul pe rețelele de socializare, astfel ca a oferit fanilor detalii importante din mariajul sau.

- Razvan Sava chiar știe cum sa ii faca pe plac soției sale. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu fostul primar general interimar al Capitalei și femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste.

- Mircea Cartarescu se comporta exemplar cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca scriitorul este un barbat extrem de rabdator.

- Este motiv de sarbatoare in familia lui Alexandru Matan! Frumoasa lui soție, Elena, a implinit varsta de 26 de ani. Iata cum a surprins-o fotbalistul pe partenera lui, dar și ce declarație i-a facut acesteia!

- Lari Giorgescu a facut dezvaluiri rare din viața personala. Actorul a vorbit deschis, in cadrul interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu, despre frumoasa poveste de dragoste pe care o traiește alaturi de partenera lui de viața, Corina Boboc. „Nu e usor de inteles profesia asta” VIDEO EXCLUSIV Rolurile…

- Fostul semifinalist din „Exalton”, in prezent protagonist in serialul „Lia – soția soțului meu”, Ștefan Floroaica urmarește cu mare interes grila actuala a postului Antena 1. Sezonul 2 al serialului in care are rolul principal se apropie de sfarșit, tocmai ce a inceput filmarile pentru urmatorul, iar…

- Cleopatra Stratan a transmis un mesaj emoționant in mediul online, dupa eliminarea de la America Express - Drumul Soarelui. Soția lui Edward Sanda a vorbit despre aventura din Columbia, iar fanii au reacționat imediat.