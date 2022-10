Cum arată și cât costă acoperișul pe care toți mai mulți bogați au început să și-l comande Cum arata și cat costa acoperișul pe care toți mai mulți bogați au inceput sa și-l comande. Acoperișul de sticla e la mare cautare, fiind un element de construcție extrem de deosebit. Are avantaje, dar și dezavantaje, iar prețurile nu sunt pentru oricine. In primul rand, potrivit reformex.ro , un acoperis din sticla se numara printre cele mai eficiente metode de iluminare naturala a unei incaperi. Intr-o oarecare masura, acestea pot fi considerate ca fiind o conexiune directa intre interior si exterior, oferind beneficiarilor o panorama absolut superba a cerului. Spre deosebire de geamurile incastrate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Amazon a prezentat Kindle Scribe, un cititor de carti digitale cu ecran E Ink de 10,2 inch si 300 ppi. Acesta este primul Kindle care acomodeaza un stylus. Stylus-ul permite desenarea, crearea insemnarilor si adnotarea cartilor (inclusiv in format PDF), ceea ce pare sa a fi o functionalitate care se…

- Dincolo de faptul ca pur și simplu ne plac cațelușii, decizia de a cumpara sau a adopta un patruped ar trebui sa implice mult mai multe de atat. Trebuie sa fim la fel de responsabili ca pentru orice alt membru al familiei, intrucat și micuții noștri prieteni au nevoile lor specifice și necesita un buget…

- Guvernul japonez a anuntat ca ceremonia costa 250 de milioane de yeni si ca factura finala va fi mai mare din cauza costurilor de securitate si de gazduire a numerosi demnitari straini. Reprezentanti din peste 190 de tari si teritorii urmeaza sa asiste la eveniment – inclusiv 50 de sefi de stat si alti…

- Cat costa un apartament din București, cu vedere la Lacul Morii. Zona Lacul Morii a devenit una dintre cele mai apreciate pentru cei care au un buget suficient. S-au construit mai multe ansambluri rezidențiale in ultimii ani, insa prețurile nu sunt pentru oricine. Spre deosebire de alte zone, apartamentele…

- Cat ar putea costa uleiul la toamna. Produsele alimentare de baza se scumpesc din nou. Avertismentul producatorilor romani. Razboiul din Ucraina, seceta și concurența de pe piața biocombustibililor au crescut presiunea pe producatorii de produse alimentare. In țarile cu venituri mici, uleiul de gatit…

- Acum poți cumpara cea mai noua ediție din colecția de stilouri “Placerea de a scrie” doar de pe colecții.libertatea.ro sau de la chioșcurile de difuzare a presei. Sunlight este numarul 12 din totalul de 40 de instrumente de scris. Fiecare ediție din aceasta colecție apare la doua saptamani. Impreuna…

- De mai bine de o luna, vedetele din țara noastra au inceput sa impartașeasca destinațiile de vacanța. Majoritatea au optat in acest an pentru litoral, topul listei fiind condus de Turcia, urmata apoi de Grecia. Diana Dumitrescu a ales, in schimb, sa-și petreaca zilele de concediu in inima patrimoniului…