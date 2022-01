Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au cerut o expertiza psihiatrica in cazul barbatului de 36 de ani, Gabriel Falloni, care a marturisit ca a ucis-o pe Raluca Elena Serban, o romanca de 32 de ani. Criminalului i s-a facut rau la audieri si nu a putut sa priveasca imaginile cu tanara moarta.

- Un spaniol, in varsta de 54 de ani, șofer de TIR, a ucis-o, in urma cu jumatate de an, pe fosta lui iubita, Nicoleta Clara, o romanca de 41 de ani, in casa lor din Alovera, o municipalitate situata in...

- Papa Francisc a fost impresionat de povestea de viața a unei romance dependente de morfina și greu incercata de viața. Suveranul Pontif a efectuat, vineri, o vizita la bazilica ”Santa Maria degli Angeli” din Assisi, cu ocazia Zilei Mondiale a Saracilor. Papa Francisc a participat, vineri, la intalnirea…

- Vedeta online-ului romanesc, Selly face bani buni publicitate și populararitate pe YouTube, dar și cheltuie. Puștiul ce a reușit performanța sa incaseze un milion de euro pana la majorat, a scos din buzunare, pentru cateva ore de filmare, 25.000 de euro. Pe numele sau Andrei Șelaru, vloggerul Selly…

- Muzicantul Craciun Ivancea a provocat un accident beat la volan. Liderul popularului grup Fanfara 10 Prajini a intrat frontal intr-un autobuz, in Iași. Agenții de poliție sosiți la fața locului au constatat ca muzicantul șofa cu permisul suspendat. Testat cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie…

- Majda Aboulomosha face cu mana sa prajituri și torturi de vanzare. Este o pasiune, totodata o mica afacere de care este extrem de mandra. Actrița și prezentatoarea de televiziune livreaza comenzile catre o cofetarie populara. Prezentatoarea emisiunii ”Femeia Alege” (Pro 2), Majda gatește prajituri de…

- A crescut cu bunicii, si-a dorit inca de cand era mica sa fie actrita, dar s-a lovit intotdeauna de problemele finaciare din familie. Acum, castiga chiar si cate 40.000 de dolari pe luna, urcand continut pe OnlyFans.