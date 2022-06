Cum arată primul număr de înmatriculare verde eliberat în România/Ce mașini pot avea astfel de numere Premiera in Romania, la inceput de saptamana. A fost eliberat primul numar de inmatriculare verde, pentru mașinile nepoluante. Anunțul a venit de la Ministerul de Interne. „Acesta este primul numar de inmatriculare verde eliberat. De ce verde? Fiindca poți face diferența! Protejeaza și tu mediul inconjurator! Va reamintim ca de astazi, cele 17.000 de vehicule […] The post Cum arata primul numar de inmatriculare verde eliberat in Romania/Ce mașini pot avea astfel de numere first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

