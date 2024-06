Stiri pe aceeasi tema

- Imbracați in veste roșii și cu portbagajele pline cu mancare, candidații PSD au mers la fiecare casa. Pui, carnați, cozonaci, sunt doar o parte dintre produsele pe care le-au oferit. Revoltator: voturile romanilor nevoiași, "cumparate" cu sacoșa! PSD, acuzat de reprezentanții AUR ca a imparțit alimente…

- Tragedia și șocul au cuprins Aprica dupa descoperirea unui caz cutremurator. Un barbat in varsta a murit in condiții deplorabile, fiind gasit in pat alaturi de cadavrul descompus al soției sale. Cei doi batrani au fost lasați sa sufere in tacere, fara apa și mancare, in propria lor locuința, cu complicitatea…

- Oamenii adunați in Piața Victoriei, imbracați cu tricouri albe, au protestat sambata seara, 13 aprilie, la un miting de protest, acuzand modul in care magistrații se ocupa de dosarul accidentului de la 2 Mai, in care este judecat Vlad Pascu, tanarul care a ucis cu mașina doi tineri vara trecuta, fiind…

- Mihaela Borcea, fosta soție a lui Cristi Borcea și-a schimbat radical viața dupa ce a renunțat la afacerile familiei. Aceasta profita din plin de timpul liber, traind o noua viata. Dupa ce s-a intors din America, Mihaela a luat o decizie radicala și a plecat alaturi de iuit in Austria la schi, deși…

- Oamenii legii sunt in alerta in urma unei noi dispariții. De aceasta data este vorba despre doi adolescenți in varsta de 14 și 17 ani, din Gorj, care nu sunt de gasit. Cristiana nu a mai ajuns dimineata la scoala, iar Alexandru nu s-a intors acasa. Daca i-ai vazut pe cei doi adolescenți din imagine,…

- Este o zi dureroasa pentru comunitatea din Gorj. Andreea, studenta ucisa de cirminalul din Timișoara, este condusa astazi pe ultimul drum, in localitatea Padeș. Sute de persoane au anunțat ca vor lua parte la inmormantarea Andreei. Parinții ei sunt distruși de durere, iar mama ei are nevoie de tratament…

- Familia și apropiații o plang pe Andreea, tanara ucisa de iubit cu 30 de lovituri de cuțit, in Timișoara. Astazi, familia a mers sa ridice trupul neinsuflețit al studentei de la Medicina, pentru a o inmormanta creștinește acasa, in Padeș, județul Gorj. Rudele nu iși pot reveni din șoc.

- Saracia, lipsa infrastructurii, absenta unor perspective. Sunt cateva dintre motivele pentru care tinerii au parasit satul romanesc. Un astfel de catun se gaseste si in judetul Gorj. In Blidari, mai traiesc doar 8 oameni, care au conditii ca in Evul Mediu, aproape. Casele au ramas goale In satul Blidari…