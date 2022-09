Stiri pe aceeasi tema

Primaria Sectorului 4 a anuntat, sambata dimineata, redeschiderea Pasajului Unirii.

Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța și prefectul Capitalei, Toni Grebla, au efectuat o vizita pe șantierul Pasajului rutier Unirii. Primarul arata faptul ca stadiul lucrarilor a trecut de 50%, iar pasajul va fi redat in folosința la inceputul lunii septembrie.

Lucrarile la Pasajul Unirii sunt realizate in proportie de 50%, a anuntat, miercuri, primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, care a precizat ca au fost finalizate cele mai dificile interventii.

Incepute pe 20 iunie, lucrarile de reabilitare la Pasajul Unirea sunt la jumatate, potrivit declarațiilor facute de primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, miercuri, 27 iulie. Termenul de finalizare a lucrarilor la Pasajul Unirea este inceputul lunii septembrie. „Lucrarile la Pasajul rutier Unirii sunt…

Circulația rutiera in Pasajul Unirii va fi oprita incepand de duminica, 19 iunie, pana la inceputul lunii septembrie, pentru lucrari de consolidare si punere in siguranta, a anunțat Primaria Sectorului 4.Traficul in zona va fi reconfigurat, urmand ca soferii, care pana in prezent traversau zona prin…

Circulația rutiera in Pasajul Uniri va fi oprita incepand de duminica, 19 iunie, pana la inceputul lunii septembrie, pentru lucrari de consolidare si punere in siguranta, a anunțat marți Primaria Sectorului 4, conform Agerpres . Traficul in zona va fi reconfigurat, urmand ca soferii, care pana in prezent…

Gabriela Firea l-a acuzat luni pe primarul general Nicusor Dan, ca "nu e in stare sa construiasca nimic", intrucat lucrarile de consolidare a Pasajului Unirii, ce vor incepe din 20 iunie, le-a "pasat" Primariei Sectorului 4, cu toate ca Primaria Capitalei era responsabila de ele. In replica, Nicușor…

Gabriela Firea, ministru al Familiei și fost primar al Capitalei, il acuza pe primarul general Nicușor Dan ca nu e in stare sa construiasca nimic și, in loc sa caute soluții, prefera sa scape de proiecte esențiale pentru București. „Un primar gospodar face, acționeaza, cladește pentru locuitori, nu…