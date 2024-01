Cum arată operațiunea de recuperare a comorilor furate din Ucraina Daca Ucraina nu caștiga razboiul, nu exista nicio modalitate de a recupera comorile jefuite de armata Rusiei din muzeele ucrainene. Intr-o zi neobișnuit de calduroasa din luna octombrie, liniștea de afara era intrerupta de cantecul pasarilor și de focul artileriei. Olga Goncharova statea in biroul ei de la parterul Muzeului Regional Herson , din Ucraina, cu o vesta anti-glonț, așezata pe spatele scaunului, ferestrele acoperite cu placaj, și injurandu-i pe ruși. „Sunt vandali oamenii care au facut asta”, spunea ea, conform The Economist. Doamna Goncharova a scapat din Herson, in sudul Ucrainei,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

