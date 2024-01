Stiri pe aceeasi tema

- Ce face Sorin Blejnar atunci cand nu știe ca este filmat! Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare. Așa arata viața unui fost șef de la ANAF. Imagini rare!

- Fara doar și poate, Mircea Cartarescu pune mult preț pe nevoile și dorințele soției lui! Cum arata viața de zi cu zi a cunoscutului scriitor. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini rare cu cei…

- Adela Popescu a știut bine sa iși aleaga soțul! Dovada ca Radu Valcan este un barbat la care orice femeie viseaza. Prezentatorul TV se descurca de minune cand vine vorba de copii. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze…

- Pe Mihaela Buzarnescu o cunoaște toata lumea, insa puține persoane știu cum arata cea care i-a dat viața. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele lor și au surprins cele mai tari imagini. Iata dovada!

- Deși duce o viața de lux și are tot ce iși dorește, Dan Nicorescu apreciaza gesturile mici și lucrurile simple. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele milionarul și l-au surprins alaturi de cea mai speciala persoana din viața lui. Iata imaginile!

- Cristina Ciobanașu are cu cine sa se sfatuiasca atunci cand nu știe ce alegeri sa faca. Fara doar și poate, actrița are pe cine sa se bazeze. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze de senzație. Imagini rare cu vedeta.

- Este clar ca Viorel Hrebeciuc nu se afișeaza așa... oricunde și cu oricine! Iata ce frumoasa este viața de fost politician. Nici nu ii trecea prin gand ca era filmat. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze de senzație!…

- Marius Șumudica Jr. nu se uita șa bani, asta pentru ca știe prea bine ca doar o viața are. Ce face fiul fostului antrenor atunci cand nu știe ca este privit. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și l-au surprins in ipostaze de senzație. Imagini…