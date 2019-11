Stiri pe aceeasi tema

- Cum arata noul sediu al ING Romania, unde vor lucra 2.000 de oameni. Angajații iși pot alege spațiul de lucru și ora la care vin la serviciu Aproape 2.000 de angajati ai ING Bank s-au mutat in noul sediu central al bancii, din centrul Expo Business Park (strada Aviator Popisteanu), care are o suprafata…

- Mai mulți angajați din BRD și-au depus autodenunțuri la Parchetul General, în care aratau ca au ofeti diverse cadouri angajaților de la CNAS pentru a grabi plata concediilor medicale în contul bancii.

- Legea salarizarii se modifica din nou in Parlament. Noi majorari de salarii sunt anunțate pentru anumiteb categorii de bugetar. Conform modificarilor facute la legea salarizarii, majorarile sunt valabile pentru angajații din sistemul de stat. Mai exact, este vorba despre angajații din Autoritatea…

- Noi majorari de salarii sunt anunțate de parlamentari. Noi modificari vor fi facute la legea salarizarii, susține Romania TV. Majorarile sunt valabile pentru angajații din sistemul de stat. Mai exact, este vorba despre angajații din Autoritatea Navala Romana, dar și de cei care lucreaza in Inspectoratul…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o hotarare privind infiintarea unei bancii de resurse genetice vegetale pentru legumicultura, floricultura, plante aromatice si medicinale. Banca de gene urmeaza sa fie realizata in Parcul Crang din Buzau. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, considera…

- El a participat la deschiderea Forumului Romanilor de Pretutindeni, unde a fost intrebat daca in urma cresterii salariului minim in domeniul constructiilor s-au intors romanii din diaspora in tara."Anul trecut gaseau cu greu cateva persoane pentru a le aduce in firmele noastre de constructii.…

- Program flexibil la serviciu, pentru toti parintii! E directiva europeana care vine in ajutorul angajatilor ce au copii acasa. Din 2022, vor putea lucra in functie de programul celor mici. Practic, parintii isi vor imparti cum vor cele opt ore legale de munca, pe parcursul unei zile.

- Ziarul Unirea Program de lucru flexibil pentru angajații care au copii in varsta de pana la opt ani – Masura europeana, transpusa in legislația din Romania, pana in 2022 Potrivit unei directive europene ce se aplica de cateva zile, lucratorii ce au copii in varsta de pana la opt ani vor putea sa solicite…