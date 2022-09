Cristina Batlan este dintre femeile de afaceri de succes de la noi din țara. Multe persoane o iau drept exemplu pentru reușitele ei in cariera de antreprenor, dar și pentru ambiția și curajul de care a dat dovada in lumea afacerilor. De curand, Cristina Batlan a vorbit despre locuința ei și a marturisit ca nu are nicio canapea pe care sa se așeze in casa.