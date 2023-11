Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor de construcții din Turcia care construiesc proiecte de infrastructura mare in Romania a crescut de cel puțin cinci ori in ultimii doi ani, conform PressOne.ro. Mai mult de 20% din valoarea totala a lucrarilor de infrastructura rutiera contractate de statul roman in acest moment se va…

- Tronsonul care cuprinde subsecțiunea 3C1 intre Suplacu de Barcau și Chiribiș, in lungime de 26,35 kilometri are in sfarșit un constructor. Firma Construcții Erbașu a caștigat licitația și poate semna contractul pentru realizarea lotului Suplacu de Barcau – Chiribiș, contestațiile depuse de Precon și…

- S-a deschis traficul pe cei 13,5 km ai secțiunii Suplacu de Barcau- Nușfalau din Autostrada Transilvania. Infrastructura rutiera din Romania se construiește cu mulți bani publici, munca multa, și din

- Romania a depasit astazi, o mie de kilometri de autostrada si drum expres dupa inaugurarea in judetul Salaj a unui lot din Autostrada Transilvania. Este vorba de tronsonul dintre Suplacu de Barcau si Nusfalau, de peste 13 kilometri – investitie de aproximativ 500 de milioane de lei. La eveniment a fost…

- Astazi, o data cu deschiderea circulației pe cei 13,5 km ai secțiunii Suplacu de Barcau- Nușfalau (Autostrada Transilvania), Romania are peste 1000 de km de drum de mare viteza (autostrada și drum expres). Termenul original de finalizare al tronsonului A3 Nușfalau – Suplacu de Barcau era februarie 2023.…

- Traficul pe lotul Nusfalau – Suplacu de Barcau, pe Autostrada Transilvaniei, va fi deschis joi, 21 septembrie, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. “Maine (joi, 21 septembrie 2023, n.r.) dam in circulatie cei 13 km din Autostrada Transilvaniei. E…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat ca saptamana viitoare va fi atinsa tinta de 1.000 km de autostrada, intrucat va fi dat in circulatie lotul Nusfalau - Suplacu de Barcau din Autostrada Transilvaniei.

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat marți ca Romania va atinge borna de 1.000 de km de autostrada saptamana viitoare.„Pana la finalul anului viitor minim 250 de km. In cateva zile, cred ca saptamana viitoare, vom atinge borna de 1000 de km de autostrada, pentru ca se da in circulație…