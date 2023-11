Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 14-23 noiembrie 2023, o serie de vizite in Africa: vizite de stat in Republica Kenya, Republica Unita Tanzania și Republica Cabo Verde si vizita oficiala in Republica Senegal. Potrivit informațiilor BoardingPass, zborurile pentru vizitele…

- Unii rauvoitori ar putea spune ca vizita in Kenya, Tanzania, Cabo Verde si Senegal, in acest ultim an de mandat, reprezinta o calatorie turistica, la fel ca cele din Asia sau America latina. Altii ar putea spune ca in loc sa stea la comanda CSAT in timp de razboi la granita noastra si cu zeci de ostatici…

- A. Nastase sesizeaza demersul 'remarcabil' facut de Iohannis in Africa: 'Lobby pentru intrarea Romaniei in Schengen!'Fostul premier al Romaniei, Adrian Nastase, comenteaza intr-o cheie ironica vizita președintelui Klaus Iohannis in Africa.„Demers diplomatic remarcabil al lui Iohannis – lobby in Africa…

- Administrația prezidențiala a anunțat marți seara, 7 noiembrie 2023, ca saptamana viitoare Klaus Iohannis va pleca intr-un turneu in Africa. Șeful de stat roman va vizita patru țari: Kenya, Tanzania, Cabo Verde și Senegal. Ce informații sunt disponibile pana la momentul redactarii acestui material.…

- Klaus Iohannis zboara fara escala de la Sibiu la New York cu un avion de lux inchiriat de la Global Jet Luxemburg. Prețul unui astfel de avion poate depași 62 de milioane de dolari. Presedintele Klaus Iohannis, zboara, duminica, fara escala, de la Sibiu spre New York, unde va participa la Adunarea Generala…

- Companiile Bog’Art și UTI Construction and Facility Management au caștigat, in tandem, doua contracte grele de la doua aeroporturi din Romania, in ultima luna. Doi oameni de afaceri care au lipici la contractele cu aeroporturile din Romania, Raul Doicescu, proprietarul Bog’Art, și Tiberiu Urdareanu,…

- Dupa 5 zile de miniconcediu, romanii aglomereaza șoselele. Se circula bara la bara pe Valea Prahovei, pe Valea Oltului, pe Transfagarașan sau pe Autostrada Soarelui. Situația pe principalele artere rutiere din țara, conform Infotrafic: DN 1 Ploiești – Brașov: coloane de autovehicule intre Nistorești…