Cum arată iahtul oligarhului Plahotniuc în valoare de 50 milioane de euro (Video) Cum arata iahtul oligarhului Plahotniuc in valoare de 50 milioane de euro In timp ce autoritațile Republicii Moldova incearca sa puna sub sechestru proprietațile fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc, oligarhul incearca sa-și recupereze un iaht, de fapt, o bijuterie plutitoare care costa, in 2018, mai mult decat bugetul armatei pe un an și jumatate, scrie rise.md.

- In timp ce autoritațile Republicii Moldova incearca sa puna sub sechestru proprietațile fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc, oligarhul incearca sa-și recupereze un iaht, defapt o bijuterie plutitoare care costa in 2018 mai mult decat bugetul armatei pe un an și jumatate, scrie rise.md .

- O investigatie RISE Moldova dezvaluie schema prin care Vladimir Plahotniuc a ajuns sa detina un iaht luxos, care este acum parte a unei dispute in instante. "Despre existența unui iaht in proprietatea lui Vladimir Plahotniuc s-a aflat in 2020, in urma unui proces de judecata din Cipru. Avocații Oxanei…

