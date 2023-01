Stiri pe aceeasi tema

- Detalii cutremuratoare ies la iveala despre decesul Lisei Marie Presley. Fiica lui Elvis și Priscilla Presley s-a stins din viața joi, la varsta de 54 de ani. Lisa Marie s-a stins din viața in urma unui al doilea stop cardiac suferit in timp ce se afla in spital. Familia a semnat o declarație prin care…

