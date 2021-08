Stiri pe aceeasi tema

- Guinness World Records a confirmat ca Samantha Ramsdell, din statul Connecticut, este deținatoarea recordului pentru cea mai mare gura din lume a unei femei. Gura sa masoara 6,56 centimetri și ajunge la aproape 10 centimetri atunci cand Samantha rade.

- Guinness World Records a confirmat ca Samantha Ramsdell, din statul Connecticut, este deținatoarea recordului pentru cea mai mare gura din lume a unei femei. Gura sa masoara 6,56 centimetri și ajunge la aproape 10 centimetri atunci cand Samantha rade. "Nu m-am gandit niciodata ca aș putea sa fiu atat…

- Sora Monica, o calugarița de 55 de ani, a devenit celebra pe Internet dupa ce oamenii au inceput sa ii laude tenul perfect, "luminos și fara imperfecțiuni". Fanii ei de pe TikTok susțin ca arata cu 20 de ani mai tanara.

- Zona de munte e mai rece, dar narcisele nu se tem de temperaturi scazute. Parfumul și splendoara lor, „la inalțime”, vor putea fi admirate, incepand de saptamana viitoare, și in Munții Rodnei. Administrația Parcului Național Munții Rodnei a venit cu o veste buna. Narcisele infloresc timid și in zona…

- Consiliul Județean Maramureș a participat, in perioada 21 – 23 mai 2021, la organizarea celei de a cincea ediție a Targului ”Bun de Maramureș”. Evenimentul s-a desfașurat in parteneriat cu Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, Centrul…

- Nori denși de fum s-au ridicat in sus, acoperind o suprafața de 1.325 de acri, langa Parcul de Stat Topanga. Potrivit presei locale, peste 500 de gospodarii au fost evacuate. La sol, pompierii cu furtunuri au incercat sa stinga limbile de foc. Datorita topologiei peisajului, aeronavele au…

- Probabil nu o data ai zarit trotinetele Splash pe strazile din București și poate nu o data ai auzit ca aduc culoare, dar cat de des te-ai intrebat de ce oare au devenit atat de populare in ultimul timp și de ce tot mai mulți oameni le prefere in detrimentul altor mijloace de transport? Ei bine, sa…

- Datorita primaverii reci și creșterii neobișnuite pentru aceasta perioada a anului a consumului de gaze naturale in Moldova, inclusiv de catre intreprinderile din sectorul termoenergetic, limita de prelevare, stipulata in contractul dintre SAP „Gazprom” și SA „Moldovagaz”, a fost depașita semnificativ.…