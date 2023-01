Cum arată clădirile unde Rusia susține că a ucis 600 de ucraineni: „Nu au văzut nicio ambulanță” Presa din Ucraina dezminte luni ca Rusia ar fi bombardat cladirile din Kramatorsk și au omorat in proces 600 de oameni, publicand imagini de la fața locului. Așa cum se poate observa și in imagini rușii nu au tras in aceaste cladiri, ci pe langa ele. Imaginile arata dezinformare Rusiei „Mai mulți jurnaliști straini din Kramatorsk nu au gasit nicio confirmare a afirmațiilor Ministerului Apararii din Rusia, care a pretins ca sute de militari ucraineni au fost uciși in urma unui atac cu rachete. Niciuna dintre cladirile din Kramatorsk menționate de Moscova nu a fost distrusa”, a scris portalul de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca printr-o „operațiune de razbunare” la Kramatorsk au fost uciși 600 de soldați ucraineni. Informația este falsa, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). Mai mult, ziariști ai CNN dar și de la alte publicații internaționale au mers sa vada locul in…

- Cladirile din Kramatorsk pe care Rusia susține ca le-a bombardat ca raspuns la atacul cu rachete HIMARS de la Makiivka sunt in picioare, scrie presa ucraineana, publicand imagini obținute de jurnaliști la fața locului. Astfel, din acestea se vede ca rușii au tras pe langa și doar geamurile au fost sparte…

- Bahmut, din regiunea Donețk, estul Ucrainei, este distrus in urma bombardamentelor forțelor ruse, care incearca din vara sa cucereasca orașul, potrivit noilor imagini din satelit realizate de compania Maxar, preluate de site-ul ucrainean Pravda.Prima imagine publicata de Maxar, pe contul de Twitter,…

- Armata ucraineana le-a transmis marți, 3 ianuarie, un mesaj scurt ocupanților ruși, dupa ce lovitura cu lansatoare HIMARS asupra cazarmii acestora de la Makiivka a produs un val de furie in randul bloggerilor militari din Rusia. „Ocupanților, venim dupa voi!”, a transmis marți ministerul ucrainean al…

- Taverna „Taras Bulba” din centrul Moscovei a luat foc. Imagini de la fața locului arata nori negri uriași de fum. Nu se cunoaște cauza incendiului. The tavern „Taras Bulba” in the center of #Moscow caught fire. pic.twitter.com/6F0Th3l9iB — NEXTA (@nexta_tv) January 1, 2023 The post (VIDEO) Moscova a…

- In saptamanile și lunile lungi petrecute pe front, soldații supraviețuiesc mancand pachetele „Meal, Ready-to-Eat” (MRE, n.r. mancare gata pentru consum imediat). Un voluntar a testat produsele gasite in ranița unor soldați ruși capturați de armata ucraineana, relateaza ziarul Blesk din Cehia. Ucraineanul…

- Incendiu puternic la un hostel in Solnechnogorsk, regiunea Moscova. Nu au fost raportate inca raniți și nu se cunoaște cauza incendiului. #Moscow region #Solnechnogorsk , the hostel is on fire. pic.twitter.com/FYNHukquEA — Casper (@CasperSerg82) November 23, 2022 A hostel is on fire in Solnechnogorsk,…

- Ambasadorul Marii Britanii in Ucraina, Melinda Simmons, a declarat ca exploziile sunt probabil sistemul de aparare antiaeriana ucrainean in acțiune.Explosions heard in #Kyiv - likely air defence in action. I was at meetings in town so am now in a bomb shelter. Everyone here has pulled out a laptop or…