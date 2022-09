Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Miron, fostul jucator de la FCSB, si-a reziliat contractul cu Hapoel Haifa, la doar cateva luni dupa ce a fost prezentat. Clubul din Israel a anuntat ca fundasul va reveni in tara, invocand motive personale. Andrei Miron a fost integralist in primele cinci runde din campionat in acest sezon,…

- Antonio Cassano l-a facut praf pe Cristiano Ronaldo. Fostul internațional italian a avut multe discursuri acide la adresa starului portughez de-a lungul timpului. Cassano a ieșit din nou la atac și i-a transmis lui CR7, ajuns la 37 de ani, sa se retraga. Cristiano Ronaldo traverseaza o perioada complicata,…

- Lionel Messi a facut o reverenta in fata lui Kylian Mbappe in ultimul interviu acordat. Superstarul argentinian crede ca internationalul francez ii va calca pe urme si va fi unul dintre cei mai buni jucatori din lume in viitorul apropiat. In varsta de 23 de ani, Kylian Mbappe este cel mai bine cotat…

- Alimentele lui Erling Haaland, care l-au transformat intr-o adevarata bestie, au fost dezvaluite de fostul antrenor personal al starului de la City, Erase Steenslid. Acesta spune ca datorita meniului pe care l-a avut, Haaland a pus numai putin de 25 de kilograme de muschi in doar 15 luni. Erling Haaland,…

- E dezastru total pentru Ronald Araujo (23 ani). Vedeta Barcelonei se va opera, astfel ca va rata „El Clasico”, dar si Campionatul Mondial din Qatar. FC Barcelona a anuntat ca fotbalistul Ronald Araujo va fi operat la un tendon de la coapsa dreapta. Interventia chirurgicala va avea loc miercuri, la Turku,…

- Fiul Anamariei Prodan si al lui Laurentiu Reghecampf este in stare de soc. Totul dupa ce a vazut imaginile cu bataia parintilor sai. Bebeto trece prin clipe grele, anunta mama copilului care a implinit 14 ani la finalul lunii trecute. Scandalul dintre Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf l-ar fi…

- Anamaria Prodan a socat pe toata lumea, la doua zile dupa ce s-a batut cu Laurentiu Reghecampf si i-a invinetit ochiul. Anamaria Prodan a dat dovada de eleganta si i-a transmis si un mesaj superb baietelului lui Laurentiu Reghecampf cu Corina Caciuc. Laurentiu Reghecampf isi boteaza fiul pe care il…

- Anamaria Prodan a lansat acuzatii halucinante la adresa lui Laurentiu Reghecampf. Anamaria Prodan si-a acuzat sotul de violenta. La randul sau, si Laurentiu Reghecampf a acuzat-o pe Anamaria Prodan ca l-a agresat. Anamaria Prodan a oferit un prim raspuns dupa dupa ce a fost agresata de Laurentiu Reghecampf.…