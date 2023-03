President Iohannis to visit Bulgaria

Today, Romania's President Klaus Iohannis will pay an official visit to Sofia, Bulgaria, at the invitation of his Bulgarian counterpart Rumen Radev to sign a joint statement on a strategic partnership between the two countries, told Agerpres.