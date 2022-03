Stiri pe aceeasi tema

- „1,5 milioane de refugiați disperați. 50 de vize britanice. E incredibil”. Boris Johnson da dovada de o „ipocrizie intolerabila”, noteaza cotidianul The Guardian. Mai precis, THe Guardian noteaza ca „Johnson da dovada de o „ipocrizie intolerabila jucandu-l pe Churchill prin capitalele Europei, insultandu-l…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, le-a adresat un mesaj pe Twitter rușilor care au curajul sa protesteze fața de razboiul din Ucraina. Mesajul este scris in rusa. “Suntem alaturi de cei care nu vor ca acest razboi nedemn sa fie purtat in numele lor și apara pacea”, a scris in rusa Emmanuel Macron.…

- Romania trimite ajutor militar Ucrainei, a anunțat duminica purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. ”Guvernul Romaniei a decis ca, dupa ce in Ucraina a ajuns deja o prima transa de medicamente si echipamente sanitare donate de tara noastra, astazi sa fie transmisa o a doua transa de ajutoare…

- Doua explozii puternice au rasunat in zorii zilei de vineri in centrul Kievului, a doua zi dupa inceperea invaziei ruse, transmite AFP. Cucerirea Capitalei ucrainene se anunța ținta lui Vladimir Putin pentru acesta zi. “Au reluat atacurile asupra Kievului cu rachete de croaziera si balistice. Am auzit…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- Relatiile dintre Londra si Moscova se afla la nivelul cel mai de jos, a estimat vineri ministrul rus al apararii Serghei Soigu, dupa o intalnire cu omologul sau britanic Ben Wallace, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident legat de desfasurarea de forte ruse la granitele ucrainene. “Din pacate,…

- Ediția germana a publicației BIld a publicat un articol cu titlul „Planul lui Putin pentru Ucraina”. Articolul informeaza despre un plan detaliat pentru capturarea Ucrainei, care, potrivit jurnaliștilor, a cazut in mainile unui serviciu special fara nume. Potrivit datelor, in februarie-martie,…

- Situația, in ceea ce privește conflictul de la granițele Ucrainei, e suficient de ambigua pentru a determina ziarul turc Milliyet, de exemplu, sa aprecieze sub titlul alarmist „Razboiul bate la usa in Ucraina” ca „relațiile sunt pe cale sa se rupa” dupa ce „maratonul diplomatic din ultimele luni a ramas…