Ana Baniciu și Edy Kovacs lucreaza intens la renovarea casei in care se vor muta in curand. Artista a primit locuinta veche de un secol, de la bunica ei, iar acum a publicat primele imagini.Ana a marturisit de mai multe ori ca proiectul este unul foarte complicat, fiind vorba despre o casa veche de un secol, insa este incantata și mandra de dorința pe care și-o indeplinește alaturi de partenerul ei.„Casuța noastra cea noua incepe sa prinda contur! E clar un proiect indrazneț, un proiect in care am avut curaj sa ne bagam si ma bucur sa vad ca ne si iese.O sa va povestesc peripețiile prin care treci…