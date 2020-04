Muzicianul american Jon Bon Jovi a scos la vânzare vila din New Jersey pentru suma de 20 de milioane de dolari, scrie Variety.

Cunoscuta sub numele High Point Estate, ea se afla în zona exclusivista Monmouth. Proprietatea ocupa aproximativ 5.500 de metri patrati.



Proiectata de celebrul arhitect Robert A.M. Stern, vila dispune de propriul pub, de un studio muzical si garaj, de o sala de cinema, o piscina încalzita si un ponton privat.



La distanta de o ora de Manhattan, resedinta de lânga râu are sase dormitoare si sapte sali de baie. Pe proprietate…