- Echipele Rajeev Ram/Joe Salisbury si Matthew Ebden/Max Purcell s-au calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu masculin din cadrul turneului de grand slam de la Wimbledon, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie 16) joaca azi, in sferturile de finala ale turneului Wimbledon 2022, cu Amanda Anisimova (locul 25 WTA si cap de serie 20). Partida este programata de la ora 15.30 și vafi transmisa in direct pe Europort. Halep si Anisimova s-au mai intanit de trei ori in circuitul…

- Novak Djokovic (3 ATP, principal favorit) s-a calificat miercuri in semifinalele turneului de Grand Slam de la Wimbledon dupa ce a trecut in cinci seturi, 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2, de italianul Jannik Sinner (13 ATP, favorit nr. 10). Meciul a durat aproape 4 ore de joc. Sarbul și italianul au reușit…

- Simona Halep (30 de ani, locul 18 WTA) s-a aratat incantata ca a revenit pe arena centrala la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in optimile turneului de Grand Slam pe iberica Paula Badosa (24 de ani, locul 4 WTA), scor 6-1, 6-2. „Mi-am dorit sa fiu aici (n.r. – pe arena centrala) astazi.…

- Simona Halep (locul 18 WTA si cap de serie numarul 16) va evolua astazi in optimile de finala ale turneului de la Wimbledon, cu iberica Paula Badosa (locul 4 WTA si favorita 4). Meciul dintre Halep si Badosa va fi al doilea pe terenul central, dupa partida de simplu masculin dintre Brandon Nakashima…

- Serena Williams, in varsta de 40 de ani, va participa la turneul de Grand Slam din Marea Britanie, disputat intre 27 iunie și 10 iulie, conform Gazetei Sporturilor.Intr-o postare pe Instagram, Serena, campioana de 7 ori la Wimbledon, a scris: „Wimbledon 2022. E o intalnire”. Ultima partida disputata…

- Wimbledon 2022 va avea loc in perioada 27 iunie - 10 iulie, acesta fiind al treilea Grand Slam al sezonului din tenisul mondial. Romania are șapte reprezentante acceptate direct pe tabloul principal.

