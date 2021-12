Cum arată bugetul pe anul 2022 al Ucrainei Rada Suprema de la Kiev a adoptat, in lectura finala, bugetul pe anul 2022, cu voturile a 268 de deputati, potrivit Hromadske TV. „Proiectul bugetului de stat pentru anul viitor este destul de realist, a afirmat șeful Comisiei parlamentare pentru finanțe, politica fiscala și vamala, Danilo Hetmantev, membru al partidului pro-prezidential Slujitorul Poporului. Premierul Ucrainei, Denis Smigal, de asemenea, a subliniat ca bugetul de stat a ramas echilibrat și realist, dar, in același timp, „presupune cu adevarat modernizarea țarii”. Prioritațile bugetare raman aceleași: medicina, educație, aparare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Natalia Gavrilița va fi prim-ministra atat cat va decide, susține ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu. Reacția vine dupa ce se zvonea ca ultimul va fi șeful Cabinetului de miniștri in 2022. „Mi se pare ca este o grupare intreaga care incearca sa ne certe pe interior, in interiorul partidului, a…

- Aproximativ 30% din cirezile din Bulgaria sunt inregistrate doar pe hartie, iar fermierii care au facut acest lucru au incasat subvenții de milioane de leva. Anunțul a fost facut de ministrul bulgar al agriculturii, Hristo Bozukov. Astfel, in ultimii ani s-au irosit subvenții de milioane de leva. Acest…

- Autoritatile franceze au raportat miercuri 10.050 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus in 24 de ore, fiind pentru prima data in doua luni de cand se depaseste pragul de 10.000, relateaza Reuters. Intr-un alt semn ca virusul ia din nou avant, spitalizarile din cauza COVID-19 au crescut cu 84…

- Premierul desemnat, Nicolae Ciuca, a depus lista ministrilor guvernului pentru care va cere increderea Parlamentului. Programul de guvernare este centrat pe rezolvarea crizei sanitare si a cresterii preturilor la energie si gaze.Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca a depus la Parlament…

- Sedinta Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului va avea loc sambata, incepand cu ora 16,00, a informat Directia Comunicare si Relatii Publice. Premierul desemnat Nicolae Ciuca a anuntat, sambata, ca a depus la Parlament programul de guvernare si lista de ministri ai Cabinetului…

- Audierea persoanelor care au fost propuse sa ocupe functii de ministri, de catre comisiile specializate, va avea loc marti, iar miercuri urmeaza sa aiba loc plenul reunit al Parlamentului, in care se va da votul asupra intregului Guvern si a programului de guvernare, au declarat surse politice, citate…

- Aproape 9 din 10 romani considera ca schimbarile climatice sunt reale, conform unui nou sondaj sociologic realizat de Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare, impreuna cu Institutul Roman pentru Evaluare și Strategie. Rezultatul este similar cu cele din ultimii doi ani, potrivit…

- Guvernul a aprobat preluarea tuturor creselor in sistemul de educatie national si a decis costul standard per copil in cresa la 15.000 de lei, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. “Cel de-al doilea proiect de ordonanta de urgenta adoptat astazi are in vedere preluarea tuturor creselor in…