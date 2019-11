Cum arata "brazii de designer" vanduti pentru a ajuta 5.000 de copii

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Salvati Copiii Romania a prezentat, marti, creatiile unor designeri si personalitati, care vor fi licitate la cea de-a 19-a editie a Festivalului Brazilor de Craciun, organizat pe 12 decembrie, la Stejarii Country Club. Festivalul este un exercitiu de responsabilizare personala, a spus Gabriela…

- Romsilva scoate la vanzare 40.000 de pomi de Craciun. 26.000 dintre pomii de Craciun oferiți de Romsilva sunt brazi, iar restul de 14.000 provin din specia molid. Prețurile de vanzare sunt stabilite in funcție de inalțime și de specie. Prețurile vor varia intre 15 și 35 de lei, potrivit Agerpres. Astfel,…

- Primaria Fagaraș incerca sa faca un pas mic spre protejarea mediului și renunța la brazii taiați pentru sarbatorile de iarna, in favoarea celor deja plantați pe domeniul public. Instituția vrea, in acest an, sa impodobeasca brazii și molizii care sunt deja pe domeniul public și sa nu mai aduca pomi…

- De patru ani, un grup de prieteni pasionati de motociclism duc daruri copiilor sarmani din anumite localitati ale tarii. Fac acest lucru de 3 ori pe an: de Pasti, de Craciun si la inceperea scolii.