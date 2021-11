Stiri pe aceeasi tema

- Fratele Alinei Eremia, solistul Mircea Eremia ar fi incercat sa se sinucida. In cele din urma, oprit de polițiști, s-a ales cu o condamnare pentru ultraj. Disparut de o perioada din actualitatea muzicala, Mircea Eremia (24 ani), pana acum cațiva ani una din vedetele masculine cu activitate artistica…

- In varsta de 46 de ani, Andreea Marin apare de mulți ani de zile pe micul ecran. A prezentat una dintre cele mai de succes emisiuni de la TV, „Surprize, surprize”, și a aparut in multe formate, la diverse posturi de televiziune. Cunoaște showbizul de la noi, așa ca a vorbit cu sinceritate despre vedetele…

- Ieri, Alina Eremia anunța ca a fost depistata pozitiv cu COVID-19, iar azi fratele ei face același anunț. La randul sau, Mircea Eremia a contractat virusul, dar se simte destul de bine și a acordat un interviu in exclusivitae pentru Antena Stars. Artistul a vorbit atat despre starea de sanatate a surorii…

- Bucureștiul a intrat in scenariul roșu și au fost impuse noi restricții. Dorian Popa a declarat ca i s-a cerut certificatul de vaccinare pentru a putea intra in restaurant, iar fata de la intrare era puțin stanjenita din cauza situației. Artistul este vaccinat anti-COVID din luna aprilie.Dupa ce cazurile…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a reiterat ca va face tot posibilul pentru menținerea școlilor deschise cu prezența fizica. La B1 TV, luni seara, oficialul a reiterat ca pragul de 6 la mie ar putea fi atins in Capitala in a doua jumatate a lunii octombrie daca se pastreaza actualul ritm de creștere…

- Bucureștiul are cele mai multe noi infercari inregistrate in utimele 24 de ore, 604 cazuri COVID-19, potrivit ultimelor date. Cel mai rau la numarul de infectari sta Sectorul 1 care inregistreaza o incidența de 2,36 la mia de locuitori. Depașirea pragului de incidența de 2 ‰ inseamna intrarea in scenariul…

- Estimarile arata ca Bucureștiul va ajunge la rata de infectare de 6 la mie in octombrie, moment in care școlile se inchid, spune ministrul Educației. Cimpeanu e convins ca va fi vorba despre o perioada...

- Piscina cu valuri de la Lido a fost senzația lumii bune din Bucureștiul interbelic. Toata lumea vorbea despre revoluționarul bazin, oamenii se programau din timp la scalda, Regele Mihai a invațat aici sa inoate, iar ziarele scriau intruna despre piscina.