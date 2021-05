Stiri pe aceeasi tema

- Xonia și-a gasit marea dragoste departe de țara, tocmai in America, iar cantareața se muta definitiv din Romania. Vedeta a anunțat ca deja iși va trimite toate lucrurile in Statele Unite ale Americii.

- Este zi mare astazi pentru Oana Roman, care a implinit 45 de ani. Vedeta de la Antena Stars și-a aniversat ziua de naștere in Egipt, acolo unde se ala in vacanța. In plus, prietena ei, Vica Blochina, și-a dorit ca Oana Roman sa se bucure din plin de aceasta zi, astfel ca i-a facut un cadou special.

- Oana Roman este in culmea fericirii pentru ca a ajuns in vacanța mult visata, in urma cu puțin timp. Vedeta de la Antena Stars și prietena ei, Vica Blochina, au plecat impreuna cu copiii lor la mare și la soare, iar entuziasmul este unul fara egal. Iata și primele imagini postate de aceasta, din vacanța.

- Vica Blochina (46 de ani) a fost, la inceputul acestei saptamani, implicata intr-un accident rutier. Fosta iubita a lui Victor Pițurca se afla la volanul bolidului ei de lux cand a intrat intr-o alta mașina. Se pare ca Vicai Blochina i s-a facut brusc rau și acidentul s-a produs in timp ce incerca sa…

- Vica Blochina a trecut prin momente grele, luni, atunci cand a fost implicata intr-un accident teribil, pe care chiar ea l-a provocat, așa cum a precizat. Vedeta a avut nevoie de ingrijiri medicale și a ajuns la spital. Acum, dupa ce a fost externata, vedeta a facut și primele declarații despre starea…

- Densia Filcea este in „razboi” cu o vedeta foarte cunoscuta de la noi, insa pe care nu a facut-o publica pe pagina ei de Instagram. Fosta Miss Planet a fost atacata prin mesaje pe rețelele de socializare și a transmis un mesaj tranșant.

- Brigitte Pastrama a dezvaluit, la Xtra Night Show, ca ea și soțul ei, Florin, au fost amendați in urma unei petreceri la care au participat in urma cu doar cateva zile. Vedeta a povestit cum au descins oamenii legii la locul evenimentului, spunand ca nu iși explica acum a fost posibil acest lcuru, cu…

- Claudia Patrașcanu nu a mai rezistat și a dezvaluit ce marturii i-au putut face copii sai minori despre cele vazute in casa tatalui lor, Gabi Badalau! Vedeta este șocata, spunand ca, dupa cele la care au fost martori, cei mici vor avea nevoie de cosniliere psihologica de durata.