Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta sfintele sarbatori de Paște sunt dificile pentru mulți dintre noi din cauza Pandemiei de CoVid. Și asta pentru ca este dificil sa te aprovizionezi, sa stai la cozi in piețe și magazine. Insa cunoscutul prezentator de radio și televiziune Mihai Morar a gasit soluția salvatoare in plina izolare.…

- Vedeta de televiziune, cunoscuta Andreea Marin a primit de Florii, in ziua in care iși sarbatorea numele de floare, Violeta, un cadou cu totul inedit. Academie Scientifique de Beaute Paris, una din cele mai mari companii din industria de frumusețe din lume, au creat o crema de noapte personalizata pentru…

- Astazi este o zi extrem de importanta pentru Majda Aboulumosha, prezentatoarea de la Antena Stars. Frumoasa mulatra iși sarbatorește astazi minunația de fetița, ființa cea mai importanta din viața ei.

- 5 aprilie s-ar parea ca este o zi speciala pentru indragita vedeta Andra (33 de ani). Solista și vedeta de televiziune a publicat un mesaj pe rețelele de socializare in care ii ureaza toate cele bune mamei ei care iși sarbatorește azi ziua de naștere. Indragita solista și vedeta de televiziune a publicat…

- Cei care ii urmaresc aventurile lui Mihai Bobonete pe micile ecrane de la Pro TV trebuie sa știe ca actorul nu a activat doar la acest post de televiziune. Cu colegii sai din „Las Fierbinti” se știe de multa vreme, cu Mihai Rait (alias Dorel) fiind prieten din copilarie. Mihai Bobonete (39 de ani) s-a...…

- Alicia Keys ne-a dovedit de atatea ori ca frumusețea unei femei nu sta in machiaj, ci in atitudinea pozitiva pe care alegem sa o aratam. Cantareața in varsta de 39 de ani a lansat in urma cu cațiva ani campania #nomakeup care incurajeaza acceptarea de sine. Vedeta a ales de nenumarate ori sa apara pe...…

- Gianina din serialul „Las Fierbinți“ este o actrița care promite multe și pe care o putem vedea și pe scenele teatrelor din București și nu numai. Ne aștepta la Teatrul de Comedie, impreuna cu colegii sai, iar daca vreți o ieșire la teatru in apropierea Capitalei, o puteți urmari cu mare drag la Teatrul…