Cum arată acum prințesa Charlotte, fiica Ducesei de Cambridge (FOTO) Printesa Charlotte implineste varsta de șapte ani, iar cu acest prilej trei noi fotografii cu fiica Ducesei de Cambridge au fost publicate pe Instagram , relateaza BBC. Pozele au fost facute de mama ei, ducesa de Cambridge, in Norfolk in acest weekend. Acestea o arata pe printesa zambitoare stand printre clopotei si, intr-o fotografie, imbratisandu-si animalul de companie, un cocker spaniol Orla. Ea este a patra la randul sau la tron si este singura fiica a lui Catherine si a ducelui de Cambridge, de asemenea parinti ai printului George si ai printului Louis. Charlotte s-a nascut la maternitatea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

