Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Nastase, in varsta de 76 de ani și soția lui Ioana, in varsta de 46 de ani, s-au casatorit in 2019, iar primele zvonuri cum ca sunt la un pas de divorț au aparut la scurt timp. In cele din urma, cei doi și-au rezolvat problemele. Recent, Ioana declara ca relația cu soțul ei nu este prea buna, insa,…

- Aurelia, o femeie in varsta de 66 de ani a aflat ca este inșelata de 47 de ani de catre soțul ei. Iubita este nimeni alta decat propria sora, mai mica cu doi ani. Aceasta i-a prins pe amorezi și in fapt, in urma cu mai mulți ani, dar nu a divorțat.

- Alina Vidican a suferit mult dupa divorțul de Cristi Borcea, insa daca acesta s-a insurat cu Valentina Pelinel, ea și-a gasit un miliardar brazilian care o adora. Barbatul o rasfața cu cadouri scumpe și ii declara dragostea pe rețelele de socializare. Alina Vidican a trecut peste divorțul de Cristi…

- In intervenția pe care a avut-o langa sicriul tataluiu sau, Tom Șora a afirmat ca a aflat despre deces "cu totul intamplator. O cunostinta a surorii mele a citit pe Facebook ca a murit tatal meu, Sora mea, seara, mi-a spus ca a murit tatal nostru. Deci, nu am fost instiintat ca a murit.Relatia noastra,…

- Simona Patruleasa și Sabin Ivanof sunt casatoriiți de 15 ani și au impreuna o fetița, pe Ingrid, in varsta de 12 ani. Știrista de la Kanal D a dezvaluit detalii emoționante despre cele mai importante persoane din viața ei. Simona Patruleasa și soțul ei, Sabin Ivanof recunosc ca pandemia nu le-a afectat…

- Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu formeaza un cuplu de 13 ani, au impreuna o fetița și o casnicie discreta. Acum, soția fostului prezentator TV a dezvaluit ce s-a intamplat intre ea și soțul ei, atunci cand s-au cunoscut. De altfel, mulți au acuzat-o pe Cristina ca i-a distrus casnicia lui Madalin…

- Madonna a imparțit internetul in doua dupa apariția sa la Premiile Grammy de duminica trecuta. Cele mai multe comentarii au criticat-o pentru faptul ca arata extrem de diferit fața de cum se afișeaza in mediul online. Afla din randurile de mai jos care a fost replica cantareței la criticile acide.