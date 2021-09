Cum ar putea scăpa Mario Iorgulescu de proces după accidentul din 2019 Mario Iorgulescu, aflat in Italia, ar putea scapa de proces dupa accidentul de acum doi ani, cand a fost acuzat ca a provocat moartea unui tanar și a lasat orfani doi copii. Fiul șefului Ligii Profesioniste de Fotbal urcase la volan, susțin procurorii, nu doar baut, ci și sub influența drogurilor. Dar avocatul sau spune acum ca Mario nu poate face fața unui proces. Miercuri a fost ceruta in dosar o expertiza psihiatrica in acest sens, care ar putea fi realizata de specialiști italieni. La doi ani de la teribilul accident in care este acuzat ca a provocat moartea unui tanar de 24 de ani, Mario… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

